У сторіс Девіда Бекхема лікарка Ірина Кондратова показала як працює пологовий під час війни

Легендарний футболіст Девід Бекхем на один день «передав» свої сторінки у соцмережах керівниці Харківського регіонального пеританального центру Ірині Кондратовій. У сторіс в Instagram та Facebook лікарка розповіла про роботу центру під час війни.

«Сьогодні я передаю свої сторінки у соцмережах Ірині, голові обласного перинатального центру в Харкові, Україна, де вона допомагає матерям народжувати», – написав Девід Бекхем.

У соцмережі Instagram на сторінку Бекхема підписались 71,4 млн людей, у Facebook за легендою футболу стежить 56 млн людей.

У сторіс (коротких відео, які зникають через 24 год) Ірина Кондратова показала як працює пологовий під час війни. Вона розповіла, що з початку війни усіх вагітних переселили у підвал, проте новонароджені діти, які потребують інтенсивної терапії, не можуть перебувати у підвалі, оскільки мають бути підключені до спеціальних апаратів.

Лікарка показує нові реалії роботи пологового та життя породіль. Наприклад, на другий день війни у харків’янки Яни народився син Михайло з порушенням дихання, зараз він почувається краще, але матері з сином немає куди повертатись, адже їхній дім знищили.

Розповідь Ірини Кондратової переклали англійською мовою, Девід Бекхем також долучив до розповіді посилання на UNICEF, де кожен може зробити благодійну пожертву для сімей, що постраждали під час війни в Україні.

Додамо, що українські військові постійно потребують допомоги для придбання необхідної техніки та забезпечення. Якщо у вас є можливість фінансово підтримати ЗСУ, то наводимо спецрахунок Нацбанку для підтримки армії, а також реквізити благодійного фонду «Повернись живим».

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA843000010000000047330992708

код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України

Якщо ви хочете зробити переказ НБУ у валюті – перелік реквізитів.

Фонд «Повернись живим»:

Ощадбанк:

​IBAN: UA223226690000026007300905964

ЄДРПОУ: 39696398

Отримувач: Благодійна Організація «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим»

Призначення платежу: Благодійна пожертва військовослужбовцям.

Приватбанк:

​IBAN: UA383052990000026005015017860

ЄДРПОУ: 39696398

Отримувач: Благодійна Організація «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим»

Призначення платежу: Благодійна пожертва військовослужбовцям.

Якщо ви хочете зробити переказ фонду у валюті – перелік реквізитів.