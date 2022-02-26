До Львова приїжджають біженці, які потребують допомоги

У Львові на стадіоні «Арена Львів» діє центр розселення вимушених переселенців, окрім того, в місті є кілька точок, де збирають допомогу для них. За словами голови ЛОДА Максима Козицького, загалом в області є 37 тисяч готових місць для біженців. Публікуємо всі контакти для допомоги біженцям у Львові.

Актуальні контакти

Номери телефону, за якими можуть звертатись, як і переселенці, так і львів’яни, які хочуть допомогти біженцям:

0962328193 – якщо ви хочете надати будь-яку допомогу для центру;

0684147963 – для тих, хто потребує притулку, помешкання, або гуманітарної допомоги;

0971821860 – для тих, хто потребує притулку, помешкання, або гуманітарної допомоги;

0973474459 – для тих, хто потребує притулку;

0636633371 – для вирішення транспортних питань.

Також за даними Львівської міської ради, у місті діє координаційний центр для переселенців. Якщо ви маєте бажання допомогти, можете звертатись за телефоном 032 254 60 79.

Окрім того, для переселенців створили чат-бот, який допоможе знайти помешкання або запропонувати його людям, яких з дому вигнала війна: Facebook та Telegram.

Як ще можна допомогти?

Якщо Ви маєте транспорт і можете допомогти розвозити переселенців до тимчасових притулків, заповнюйте цю форму.

Також у Львові збирають благодійну допомогу переселенцям і тим, хто залишився у східних регіонах України. Зв’язатися з координаторами підтримки можна за телефоном 0678206070.

Актуальні адреси збору гуманітарної допомоги у Львові (районні адміністрації):

Галицька – Ференца Ліста, 1;

Личаківська – К.Левицького, 67;

Шевченківська – Липинського, 11;

Сихівська – проспект Червоної Калини, 66;

Франківська – Генерала Чупринки, 85;

Залізнична – І.Виговського, 34.

На проспекті Червоної Калини, 58 Lviv Open Lab разом із творчою майстернею «Сверлик» облаштували місце для волонтерів, які можу долучитись до допомоги армії.

Пластовий осередок у Львові відкрив штаб для збору провізії на потреби української армії. Контактний номер для зв'язку: 0931339443.