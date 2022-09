Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний потрапив на обкладинку одного з жовтневих випусків впливого американського журналу Time. Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті журналу.

Новий випуск журналу з фото Валерія Залужного вийде в продаж 10 жовтня і матиме назву «Генерал: Валерій Залужний і український шлях війни». Статтею випуску буде матеріал про під назвою Inside the Ukrainian Counterstrike That Turned the Tide of the War («Всередині українського контрудару, який змінив хід війни»).

У статті, що вже доступна в онлайн-версії журналу, журналіст Саймон Шустер описує Залужного, як «українського лідера нового покоління».

«Коли буде писатися історія війни в Україні, Залужний посяде там визначну роль. Він був частиною українського керівництва, яке витратило роки на перетворення армії країни з незграбної радянської моделі на сучасну бойову силу. Загартований роками боротьби з Росією на східному фронті, він належить до нового покоління українських лідерів», – йдеться в матеріалі.

До слова, у березні журнал Time випустив новий номер, присвячений Україні, на обкладинці якого вперше був напис українською мовою. На синьо-жовтому тлі обкладинки розмістили напис українською мовою: «Життя переможе смерть, а світ – темряву».

У травні Валерій Залужний, президент Володимир Зеленський та головна редакторка видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва потрапили до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.