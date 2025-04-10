Учасникам злоччиної групи та пособнику повідомили про підозру

Детективи Бюро економічної безпеки у Києві викрили злочинну групу, яка заволоділа понад 55 млн грн банків та лізингових компаній. Для отримання кредитів та перепродажу зловмисники підробляли документи про наявність заставного майна. Про це повідомили в пресслужбі БЕБ в четвер, 10 квітня.

Слідчі з’ясували, що злочинна група складалась з чотирьох киян та мешканців області, а також їхнього спільника, який займався підробленням технічної документації. Злочинна схема діяла п’ять років. Для її реалізації підозрювані під час оформлення кредитів як заставне майна зазначали неіснуючу лімітовану ливарну лінію, вартістю понад 20 млн грн.

«Фігуранти підробляли документи, використовували викрадені паспорти, реєстрували фіктивні підприємства та маніпулювали бухгалтерською й податковою звітністю. Також вони встановили зв’язки з нотаріусами, державними реєстраторами та співробітниками фінансових установ аби створити видимість законності своїх операцій», – ідеться в повідомленні.

Під час обшуків удома в шахраїв виявили підроблені паспорти, печатки, штампи, відтиски нотаріусів і держорганів, установчі документи фіктивних підприємств, фальшиві договори, шильди з технічним маркуванням, мобільні телефони, ноутбуки та флешки з документами фіктивних компаній.

Наразі чотирьом учасникам групи та пособнику повідомили про підозру. Трьом із них обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.