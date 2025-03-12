БЕБ ініціювало спецрозслідування щодо власниці «Айбокс Банку»
Детективи намагаються домогтися заочного арешту та конфіскації майна Альони Шевцової
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Детективи Бюро економічної безпеки звернулись до суду із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці «Айбокс Банку» (iBox Bank), яка переховується за кордоном. Про це в середу, 12 березня, повідомили в пресслужбі БЕБ.
Детективи не називають імені підозрюваної, утім деталі справи вказують на Альону Шевцову, яка була співвласницею «Айбокс Банку» на момент його виводу з ринку у 2023 році.
За даними слідчих, справа стосується «відмивання» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Детективи стверджують, що підозрювані, серед яких акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням міскодингу (схема маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження платежів – ред.). Для цього створили понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в банку.
«Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг», – ідеться в повідомленні.
Співвласниці банку та іншим його високопосадовцям повідомили про підозру. Альону Шевцову було оголошено в розшук, оскільки вона переховується закордоном.
Нагадаємо, 7 березня 2023 року Нацбанк відкликав банківську ліцензію та ліквідував АТ «АЙБОКС БАНК». Зазначалось, що «Айбокс Банк» (iBox Bank) неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру.
Акціонерами банку були Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).
Детективи БЕБ звернулись до Личаківського районного суду міста Львова з клопотанням про спеціального розслідування. У разі схвального рішення суду спецпроцедура дозволить слідчим оголосити про заочний арешт та конфіскацію майна Альони Шевцової.