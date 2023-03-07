Послуги поповнення карток та інші сервіси iBox тимчасово не працюють

Нацбанк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ «АЙБОКС БАНК». Через це велика мережа терміналів iBox призупиняє свою роботу. Про це повідомила прес-служба НБУ.

Регулятор ухвалив відповідне рішення про відкликання ліцензії банку та його ліквідацію з 7 березня. Зазначається, що виведення його з ринку не вплине на стабільність сектору, адже частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків.

Банк позбавили ліцензії через систематичне порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Зокрема, банк неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим.

Крім того, банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.

Протягом останніх двох років, кажуть в НБУ, до банку неодноразово застосувалися заходи впливу через порушення у сфері фінмоніторингу: накладав штрафи, зупиняв здійснення окремих видів здійснюваних операцій (двічі), відстороняв посадових осіб від посади, видавав письмове застереження (двічі).

Акціонерами банку є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).

Клієнтам Monobank, який надавав можливість без комісій поповнювати свої картки через термінали iBox, прийшло сповіщення з проханням тимчасово користуватися іншими каналами поповнення карток готівкою.

В Monobank повідомили, що у зв'язку з відкликанням ліцензії у АТ «АЙБОКС БАНК», компанія ТОВ «МЕТАПЕЙ» (оператор мережі терміналів iBOX) тимчасово не приймає поповнення на картки.

Тепер оператору потрібно укласти договір з іншим банком-партнером для приймання платежів.

На сайті iBox вказано, що послуги поповнення карток та інші сервіси тимчасово не працюють. Жодних додаткових роз'яснень наразі немає.