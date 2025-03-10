Зломисники використовували банківські рахунки 4 тис. людей без їхнього відома

Детективи Бюро економічної безпеки разом з Національним банком викрили мережу процесингових центрів, що займалися легалізацією грошей від онлайн-казино за допомогою карткових рахунків підставних осіб – так званих «дропів». Щоденний обіг цих центрів становив п’ять млн грн, повідомили у пресслужбі БЕБ в понеділок, 10 березня.

Як встановили слідчі, підозрювані поповнювали ігрові рахунки гравців онлайн-казино через P2P перекази на карткові рахунки «дропів», а також легалізовували ці гроші. Отримані гроші перераховували на рахунки підконтрольних ФОПів, «дропів» та купляли за них криптовалюту. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.

Для роботи організатори залучили тисячі «дропів», а також використовували банківські рахунки близько 4 тис. людей без їхнього відома.

На рахунки «дропів» зараховувалися від 500 грн до 30 тис. грн за одну транзакцію. Упродовж місяця на кожному рахунку акумулювалося близько 150 тис. грн. З одного телефона працівники офісів могли керувати 450 рахунками, використовуючи застосунки онлайн-банкінгу, месенджери, VPN, віддалений доступ та турецькі IP-адреси.

Детективи БЕБ провели обшуки в Києві, Коцюбинському, Житомирі, Кривому Розі, Одесі, Кременчуці, Харкові, а також в Житомирській та Полтавській областях.

У зловмисників вилучили 400 телефонів, 50 комп’ютерів, п’ять тис. сім-карт, 500 банківських карток «дропів» і заяви на відкриття рахунків.

Наразі триває слідство за трьома статтями ККУ:

ч. 2 ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей»,

ч. 3 ст. 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)»,

ч. 3 ст. 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Нагадаємо, у грудні 2024 року Універсал Банк (monobank), Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк та Асоціація українських банків (АУБ) підписали меморандум, який передбачає встановлення лімітів на карткові перекази: з 1 лютого 2025 року – до 150 тис. грн на місяць, з 1 червня 2025 року – до 100 тис. грн на місяць. Передбачається, що обмеження діятимуть до кінця воєнного стану.