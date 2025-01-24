Деякі клієнти банків повинні будуть підтвердити свої доходи

З 1 лютого починають діяти нові обмеження на банківські перекази, встановлені відповідно до меморандуму найбільших українських банків. Якщо в клієнта банка немає підтвердження доходів, йому можуть заблокувати рахунки. Розповідаємо, якими будуть нові ліміти і кому можуть заблокувати рахунки.

Що це за меморандум банків

10 грудня 2024 року чотири найбільших банки України підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». Це такі банки:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Райффайзен Банк;

Універсал Банк (Монобанк).

Пізніше до меморандуму долучилися інші банки:

ОТП Банк»;

«Правекс банк»;

«ПУМБ»;

«Таскомбанк» та інші.

Меморандум передбачає самостійне встановлення цими банками лімітів на перекази, включно з операціями за IBAN, в залежності від ризик-профілю клієнта.

Які ліміти на банківські перекази будуть з 1 лютого

Ліміти будуть наступні:

для клієнтів «високого» ризику – в сумі до 50 тис. грн на місяць;

для клієнтів середнього і низького ризику – до 150 тис. грн з 1 лютого 2025 року і до 100 тис. грн з 1 червня 2025 року.

Окрім того, банки, що підписали меморандум, введуть обмеження на кількість рахунків, відкритих в одній валюті для одного клієнта. Ідеться про не більше трьох рахунків для клієнтів без документально підтверджених джерел доходів. Це не стосується депозитних, кредитних рахунків та рахунків, відкритих для використання клієнтами програм державної підтримки («єВідновлення», «Національний кешбек» тощо).

Хто вважається клієнтом «високого» ризику

Меморандум не дає визначення високоризикових клієнтів, пише ЕП.

Згідно зі законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», такими визнаються клієнти:

які проживають або зареєстровані у державах, які не виконують міжнародні вимоги до фінансового моніторингу, офшорних зонах або країнах-агресорах (Росія та Білорусь), а також пов'язані з країнами-агресорами;

іноземні фінансові установи (крім фінансових установ ЄС та країн-членів FATF);

проти яких застосовані санкції тощо.

Профільна постанова Національного банку додає до ризикових:

клієнтів, які здійснюють діяльність у сфері віртуальних активів;

людей, щодо яких банк має підозру про відмивання ними грошей або фінансування тероризму;

клієнтів, яких банк підозрює у їх належності до компаній-оболонок, які здійснюють фіктивну діяльність;

клієнтів, які здійснюють фінансові операції з резидентами країн, що порушують вимоги FATF.

Якщо коротко, то банк вважатиме ризиковим клієнта, у якого немає офіційних джерел доходу, проте через його рахунки проходять значні суми грошей. Також такими можуть визнати клієнтів, чиї офіційні доходи значно менше сум, що реально проходять через рахунки.

Окрім того, ідеться про велику кількість «дрібних» переказів з картки на картку чи через IBAN, особливо, якщо такі перекази відбуваються часто протягом дня.

Кого не стосуються обмеження

Ліміти не стосуються клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів, а також волонтерів.

Як підтвердити свої доходи

Для підтвердження доходів можна використовувати:

податкові декларації;

зарплатні відомості;

підтвердження зарахувань від державних органів;

інформацію про доходи членів родини;

сформовані в «Дії» довідки ОК5 і ОК7 тощо.

Відповідно, банки посилять перевірки клієнтів-фізичних осіб, а також деякі категорії ФОПів, зокрема тих, що створені не раніше, ніж пів року тому.

Розмір ліміту можна збільшити за заявою клієнта, але для цього треба документально підтвердити джерела доходів.