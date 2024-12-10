Ліміти почнуть діяти з 1 лютого 2025 року

Чотири українські банки – ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк та Універсал Банк (Монобанк) – підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». Меморандум передбачає самостійне встановлення цими банками лімітів на перекази, включно з операціями за IBAN, в залежності від ризик-профілю клієнта. Про це повідомляє РБК-Україна.

Окрім найбільших українських банків, меморандум підписали Незалежна асоціація банків України та Асоціація українських банків. Документ відкритий для підписання іншими банками.

Як інформував ZAXID.NET, з 1 жовтня Нацбанк ввів в дію ліміт на карткові перекази для фізичних осібна суму 150 тис. грн на місяць. Це нововведення не стосувалося операцій за реквізитами IBAN, а також тих, хто має відповідні підтверджені доходи або верифікований як волонтер.

Проте банки вирішили самостійно знизити ці ліміти і включити до них операції за реквізитами IBAN. Ідеться саме про вихідні перекази.

Ліміти будуть наступні:

для клієнтів «високого» ризику – в сумі до 50 тисяч гривень на місяць;

для клієнтів середнього і низького ризику – до 150 тис. грн з 1 лютого 2025 року і до 100 тис. грн з 1 червня 2025 року.

Ліміти не стосуються клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів, а також волонтерів.

Окрім того, банки, що підписали меморандум, введуть обмеження на кількість рахунків, відкритих в одній валюті для одного клієнта. Ідеться про не більше трьох рахунків для клієнтів без документально підтверджених джерел доходів. Це не стосується депозитних, кредитних рахунків та рахунків, відкритих для використання клієнтами програм державної підтримки («єВідновлення», «Національний кешбек» тощо).

Для підтвердження доходів можна використовувати:

податкові декларації;

зарплатні відомості;

підтвердження зарахувань від державних органів;

інформацію про доходи членів родини;

сформовані в «Дії» довідки ОК5 і ОК7 тощо.

Відповідно, банки посилять перевірки клієнтів-фізичних осіб, а також деякі категорії ФОПів, зокрема тих, що створені не раніше, ніж пів року тому.

Розмір ліміту можна збільшити за заявою клієнта, але для цього треба документально підтвердити джерела доходів.

Хто вважається клієнтом «високого» ризику

Меморандум не дає визначення високоризикових клієнтів, пише ЕП.

Згідно зі законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», такими визнаються клієнти:

які проживають або зареєстровані у державах, які не виконують міжнародні вимоги до фінансового моніторингу, офшорних зонах або країнах-агресорах (Росія та Білорусь), а також пов'язані з країнами-агресорами;

іноземні фінансові установи (крім фінансових установ ЄС та країн-членів FATF);

проти яких застосовані санкції тощо.

Профільна постанова Національного банку додає до ризикових: