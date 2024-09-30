Переказати зі своєю картки на інші можна лише 150 тис. грн, не більше

З 1 жовтня Нацбанк вводить в дію ліміт на карткові перекази для фізичних осіб на суму 150 тис. грн на місяць. Це правило діятиме упродовж пів року, ідеться в постанові НБУ №102 від 27 серпня 2024 року.

Ліміт встановлюється на вихідні перекази з картки на картку за усіма рахунками клієнта в одному банку на рахунки інших фізичних осіб. Тобто з усіх своїх карток в одному банку людина не зможе переказати більше 150 тис. грн на місяць іншим фізичним особам.

Кого ліміти не стосуються

Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою (у тексті – нижче), та людей, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують 150 тис. грн.

Також правило не діє у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта в одному банку та у випадку переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN теж не обмежуються.

В Нацбанку кажуть, що 98% клієнтів банків вкладаються в суму до 150 тис. грн, тож нові правила не вплинуть на їхню фінансову активність.

Як довести банку, що ви – волонтер

В НБУ запевняють, що нові правила жодним чином не торкнуться волонтерських збірок. У постанові НБУ вказано, що ліміти не діятимуть під час поповнення рахунків і під час переказів з рахунків фізичних осіб, які займаються волонтерською діяльністю та ідентифіковані банками/надавачами платіжних послуг як волонтери.

Постанова визначає п’ять критеріїв приналежності до волонтерської роботи. Для ідентифікації волонтером потрібно відповідати щонайменше двом із них.

Ідеться про такі критерії:

людина офіційно зареєстрована як волонтер;

проведення волонтерських зборів є типовим за рахунками людини в банку;

людина подала листа про співпрацю для організації збору від державного органу/військової частини/благодійного фонду;

людина надала інформацію про заплановані суми та терміни збору із зазначенням його мети та подальшого використання грошей;

інформація з відкритих джерел, соціальних мереж та мережі Інтернет збігається з інформацією банка про людину і підтверджує її волонтерську роботу.

Для чого вводять обмеження

Регулятор пояснює, що обмеження потрібні для боротьби із так званими дропами. Ідеться про людей, які за оплату передають дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ті використовують надані рахунки як транзитні для переказу та відмивання грошей.

За даними кількох найбільших банків у 2024 році вже було розірвано ділові відносини з-понад 80 тис. клієнтами на підставі участі в схемах дропів.

Аналіз НБУ свідчить, що через картки дропів може проходити близько 200 млрд грн на рік.

Запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протизаконний спосіб. Для цього упродовж наступних шести місяців Нацбанк співпрацюватиме з правоохоронцями для внесення змін у законодавство. У подальшому від лімітів планують відмовитися.