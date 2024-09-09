Обмеження враховують потреби українців, що перебувають за кордоном

Посилення валютних обмежень запобігатимуть непродуктивному відпливу капіталу з країни. Про це повідомив Національний банк України у понеділок, 9 вересня.

Нові обмеження стосуватимуться розрахунків за низку товарів і послуг за кордоном з платіжних карток, випущених українськими банками. Зокрема, НБУ встановив щомісячний ліміт у розмірі 100 тис. грн на купівлю:

годинників,

ювелірних виробів,

виробів зі срібла,

коштовного каміння,

монет і марок за кордоном.

Також до 500 тис. грн обмежили розрахунки з менеджерами з нерухомості. Мова йде про оплату оренди житла та пов'язаних із цим комісії. У НБУ зазначають, що ліміт враховує потреби українців, що перебувають за кордоном, та задовольняє потреби 98% клієнтів банків.

Зміни почнуть діяти з 10 вересня.

Інші обмеження Нацбанку, що почали діяти у 2024 році

Національний банк України затвердив обмеження для карткових переказів на суму 150 тис. грн на місяць для вихідних платежів. Зміни набудуть чинності з 1 жовтня і діятимуть пів року.

З 22 червня НБУ впровадив заборону на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх.

Тоді як у травні Національний банк заборонив банкам і небанківським фінустановам приймати в заставу за кредитами фізосіб товари, які можна використовувати у військових цілях. Зокрема, дрони та тепловізори.