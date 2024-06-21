У квітні 2024 року Володимир Зеленський підписав указ щодо обмеження азартних ігор в інтернеті

Національний банк України впроваджує заборону на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх. Заборона почне діяти з 22 червня, повідомила пресслужба національного регулятора у п’ятницю, 21 червня.

«Відповідний захід дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі інтернет, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування», – повідомили в НБУ.

Нагадаємо, 20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ щодо обмеження азартних ігор в інтернеті. За рішенням РНБО було введено обмеження щодо використання онлайн-казино для військових під час воєнного стану.

Наприкінці березня 2024 року набула розголосу проблема гральної залежності серед військовослужбовців. Зокрема, військовий Павло Петриченко створив петицію, у якій закликав президента Володимира Зеленського заборонити азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців на час дії воєнного стану. За його словами, онлайн-казино набуло широкої популярності серед військових. І є випадки, коли військові витрачають на ігри все своє грошове забезпечення і навіть беруть кредити.

Гральний бізнес був легалізований в Україні у 2020 році. Відповідний закон викликав неоднозначну реакцію. До того він в Україні був офіційно заборонений із 2009 року, але експерти заявляли, що гральні заклади просто перейшли працювати в «тінь».