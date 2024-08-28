Cума карткових переказів не повинна перевищувати 150 тис. грн на місяць для вихідних платежів

Національний банк України затвердив обмеження для карткових переказів на суму 150 тис. грн на місяць для вихідних платежів. Зміни набудуть чинності з 1 жовтня і діятимуть пів року, повідомила пресслужба регулятора у вівторок, 27 серпня.

Правління Нацбанку вирішило послабити обмеження. Раніше повідомлялось, що НБУ запровадить обмеження на переказ коштів з карти на карту 30 операціями на місяць та 100 тис. грн. Наразі щомісячний ліміт діятиме лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб на суму понад 150 тис. гривень.

За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму у 150 тис. грн, тому встановлені обмеження не мають вплинуть на їхню фінансову активність.

У яких випадках не застосовуватимуть обмеження

Обмеження для фізичних осіб не застосовуватимуться, якщо офіційно підтверджені доходи клієнта банку перевищують 150 тис. грн або якщо він є волонтером та відповідає критеріям, визначеним постановою НБУ.

Також ліміти не діють на переказ грошей між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, і на перекази юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN можна буде здійснювати без обмежень.

Для чого вводять ліміти на перекази між картками

Причиною введення обмежень стала велика кількість «дропів». «Дропи» – це люди, які за гроші передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування іншим. Ці рахунки використовують як транзитні для переказу та відмивання незаконних грошей. Такі схеми використовуються зокрема для виплати зарплат у конвертах, ухилення від сплати податків, виведення коштів за кордон, для операцій під час торгівлі наркотиками тощо, заявляв заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник. Аналіз НБУ свідчить, що через картки «дропів» може проходити близько 200 млрд грн на рік, а середню суму подібних операцій через одну картку-«дропа» – у 2–2,5 млн грн.

Запроваджений період обмеження строком на шість місяців буде використаний для напрацювання рішень для розв'язання цієї проблеми. Надалі у разі успішної боротьби зі схемами «дропів», НБУ зможе відмовитися від запроваджених лімітів.

НБУ також розраховує, що ухвалять законопроєкт № 11043, який збільшує суму штрафів до порушників платіжного законодавства і забезпечує умови для оперативного обміну даними з Кіберполіцією тощо.