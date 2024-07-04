Запроваджені обмеження не матимуть впливу на більшість клієнтів банків

Національний банк України (НБУ) введе обмеження на перекази з картки на картку. Наразі ведуться обговорення цього питання з волонтерами, повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час засідання фінансового комітету Верховної Ради у четвер, 4 липня.

«Ми хочемо, щоби політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з погляду суспільного сприйняття питання, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення», – сказав Пишний.

За його словами, команда Національного банку «зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем». Зокрема наступного тижня запланована зустріч щодо обговорення цього питання.

«Але ми стійкі у своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми», – заявив очільник НБУ.

Раніше повідомлялось, що НБУ запровадить обмеження на переказ коштів з карти на карту 30 операціями на місяць та 100 тис. грн. Обмеження стосуватимуться лише переказів з карти на карту, вони не торкнуться платежів та інших операцій. Також обмеження не завадять волонтерським зборам, адже вхідні перекази залишаться без лімітів, писав Forbes з посиланням на коментар заступника голови Нацбанку Дмитра Олійника.

За словами Олійника, причиною введення обмежень стала велика кількість тіньових фінансових операцій, відомих як «дропи», або «грошові мули». Їхня суть полягає в тому, що шахраї скуповують у громадян персональні дані й відкривають банківські карти. Через ці карти проходять сотні й тисячі транзакцій, здебільшого на суми менш ніж 400 тис. грн, адже до цього порогу операції не підпадають під фінансовий моніторинг. Такі схеми використовуються зокрема для виплати зарплат у конвертах, ухилення від сплати податків, виведення коштів за кордон, для операцій під час торгівлі наркотиками тощо, заявив Олійник. Запроваджені обмеження не матимуть впливу на 95–98% клієнтів банків, запевняли у Нацбанку, адже вони й так переказують грошей менше, ніж на вказані суми, і роблять менше, ніж 30 переказів на місяць.