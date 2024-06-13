Облікова ставка впливає на вартість кредитів і дохідність за депозитами

Національний банк України знижує облікову ставку з 13,5% до 13% річних з 14 червня. Про це у четвер, 13 червня, під час брифінгу повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

«Враховуючи все ще стримані показники інфляції, триваюче покращення інфляційних очікувань та баланс ризиків для подальшої інфляційної динаміки, Національний банк продовжує цикл пом’якшення процентної політики, щоб підтримати відновлення економіки», – пояснив Андрій Пишний.

НБУ розпочав цикл зниження облікової ставки у липні 2023 року – тоді її знизили з 25% до 22%, у вересні 2023 року – до 20%, у жовтні – до 16%, у грудні – до 15%, потім – до 14,5%. У квітні 2024 НБУ зменшив облікову ставку до 13,5%.

Зниження облікової ставки здешевшує кредити, що потрібно для розвитку економіки. Водночас це зниження впливає на дохідність за гривневими депозитами та ОВДП. Більше про це читайте в матеріалі ZAXID.NET «Що таке облікова ставка і як вона впливає на гаманці українців».