У четвер, 25 квітня, правління Національного банку України ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5% із 26 квітня 2024 року. Це вже друге зниження облікової ставки НБУ упродовж року, попереднє відбулось у березні.

Якщо макроекономічна ситуація в країні нестабільна, то кредити стають більш ризиковими і Нацбанк за допомогою збільшення облікової ставки збільшує ціну на гроші в економіці. І навпаки, коли все спокійно, облікова ставка зменшується, умовно, гроші на ринку «дешевшають» через менші ризики. Отже, чим нижча облікова ставка, тим має бути краще економіці.

ZAXID.NET пояснює, на що впливає облікова ставка та як її зниження стосується українців.

На що впливає облікова ставка

Зниження облікової ставки є частиною пом’якшення процентної політики, пояснюють в НБУ.

Облікова ставка – це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від регулятора довгострокове чи короткострокове рефінансування. Разом зі зниженням облікової ставки НБУ знизив і ставки за кредитами рефінансування – до 17,5% з 19,5%.

Оскільки комерційні банки заробляють на видачі кредитів, то облікова ставка опосередковано впливає і на ціну кредитів для бізнесу і людей. Якщо коротко, ставка за кредитами для населення і підприємств має стати меншою, що зробить кредитування більш доступним. Це, в свою чергу, має позитивно вплинути на роботу українського бізнесу.

Окрім ціни кредитів, облікова ставка впливає і на дохідність гривневих депозитів в українських банках та дохідність облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Разом зі зниженням облікової ставки зменшуються розміри ставок за депозитними сертифікатами овернайт (депозити на один операційний день) і тримісячними депозитними сертифікатами (цінними паперами, що можуть торгуватись на вторинному ринку) – до 13,5% та 16,5% відповідно. Отже, відсоткові ставки за депозитами для населення і бізнесу в українських банках також зменшаться, а з ними – і дохідність.

Банки мають ухвалити рішення про зниження відсоткових ставок за гривневими депозитами найближчим часом. Тож зараз ще можна відкрити депозит за чинними ставками дохідності.

Водночас навіть після зниження ставок банками дохідність за гривневими депозитами та ОВДП все ще збережеться на рівні, що перевищуватиме прогнозовану НБУ інфляцію. Тобто ці інструменти все ще приноситимуть невеликий дохід і оберігатимуть гроші від знецінення.

Чому НБУ знизив облікову ставку

Якщо узагальнити – ідеться про покращення ситуації в українській економіці. На це покращення вплинули послаблення фактичного та очікуваного цінового тиску і зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки. Війна, звісно, є головним ризиком для економіки України. Та інші фактори зараз працюють на користь Україні.

Так, у березні споживча інфляція була нижчою за прогнозовану НБУ і становила 3,2% замість 5%. Також сповільнилась базова інфляція – до 4,2%. Загалом НБУ покращив прогноз інфляції до 8,2% на 2024 рік та очікує її закріплення в діапазоні 5% упродовж наступних років.

Щодо ВВП, то він у першому кварталі 2024 року зростав слабше, ніж очікували в НБУ. Водночас НБУ прогнозує подальше відновлення економічної активності. Цьому сприяють «нещодавні зрушення в питаннях отримання міжнародної допомоги, а також очікуване пожвавлення внутрішнього та зовнішнього попиту».

Утім, прогноз зростання реального ВВП Нацбанк погіршив через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. Очікується, що економіка зросте на 3% (проти прогнозованих раніше 5%) у 2024 році та на 4,5-5% у 2025 і 2026 роках.

Для порівняння, зростання ВВП у 2021 році становило 3,4%, у 2022 році реальний ВВП впав на 28,8%, та вже у 2023 році зростання, за даними Держстату, становило 5,3%.

Також на рішення НБУ вплинула міжнародна фінансова підтримка, що надійшла у березні і допомогла наростити міжнародні резерви України до майже 44 млрд доларів США. Новини про військову допомогу від США та черговий транш фінансової допомоги від ЄС та інших партнерів також покращують прогнози НБУ.

Що далі?

В Нацбанку повідомили, що в найближчі тижні оприлюднять наступні кроки з валютної лібералізації – тобто чинні під час воєнного стану валютні обмеження дещо пом’якшать, обмінний курс валют буде ще більш гнучким.

Також НБУ планує і надалі знижувати облікову ставку.

«НБУ вбачає певний простір для подальшого пом’якшення процентної політики за умови збереження сприятливих макрофінансових тенденцій. Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає зниження облікової ставки до 13% у поточному році. Таке пом'якшення процентної політики та заплановані кроки з валютної лібералізації не мають створювати додаткових загроз для макрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку», – кажуть у регулятора.

Наступне засідання правління Національного банку з питань монетарної політики відбудеться 13 червня 2024 року.

Довідково. НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25% у червні 2022 року. У липні 2023 року ставку знизили до 22%, у вересні 2023 року – до 20%, у жовтні – до 16%, у грудні – до 15%. Саме з осені минулого року почала зменшуватись дохідність за ОВДП.

У січні 2024 року НБУ вирішив зберегти ставку на рівні 15%, а у березні знизив її до 14,5%.

Найменша в історії України облікова ставка – 6% – була встановлена Нацбанком у червні 2020 року. На початку 2020 року облікова ставка становила 10%, у квітні НБУ зменшив її до 8%, а в червні – до історичного мінімуму. Це було необхідно для покращення ситуації в економіці, що постраждала від запровадження карантину через пандемію Covid-19.