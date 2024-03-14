Через швидші темпи сповільнення інфляції НБУ знизив облікову ставку

Національний банк України ухвалив рішення про зниження облікової ставки до 14,5%. Через сповільнення інфляції НБУ вперше у 2024 році пом’якшив процентну політику на 0,5%, повідомили у четвер, 14 березня, у прес-службі Нацбанку.

«Інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікував НБУ. У лютому вона знизилася до 4,3% у річному вимірі. Ситуація на валютному ринку також залишалася стійкою, зокрема завдяки заходам монетарної політики та валютного нагляду НБУ. У підсумку інфляційні та курсові очікування більшості груп респондентів також поліпшилися», – повідомили у прес-службі НБУ.

Рішення щодо зниження облікової ставки враховує подальше сповільнення інфляції, збереження стійкості гривні на валютному ринку та позитивні зміни у питанні щодо отримання зовнішньої допомоги. Облікова ставка знизиться на 0,5% до 14,5% у п’ятницю, 15 березня 2024 року.

В НБУ пояснили, що дохідність від банківських депозитів та облігацій перевищила очікувану інфляцію, а клієнти банків були зацікавлені у гривневих заощадженнях. Так, це обмежило попит на іноземну валюту, що сприяло сповільненню інфляції в Україні.

«Інфляція залишатиметься помірною й надалі, попри незначне пришвидшення в другому півріччі. Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни. Зберігається й ризик недостатності міжнародного фінансування, проте останнім часом маємо позитивні зрушення в цьому напрямі», – повідомили у прес-службі Нацбанку.

Крім того, Національний банк з 15 березня знищить ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Ставка за цим інструментом знизиться до 17,5%. Також НБУ повідомив про зниження ставки за кредитами рефінансування – до 19,5%.

Зазначимо, НБУ знижує облікову ставку вперше з грудня 2023 року. З 15 грудня минулого року банк знизив облікову ставку з 16% до 15% річних. Зниження облікової ставки відбулося чотири рази за 2023 рік.