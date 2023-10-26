Національний банк України (НБУ) встановив облікову ставку на рівні 16% та водночас залишив незмінними процентні ставки за своїми операціями з банками. Про це прес-служба НБУ повідомила в четвер, 26 жовтня.

Як йдеться в повідомленні, Правління НБУ ухвалило рішення з 27 жовтня 2023 року встановити облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами овернайт, які дозволяють заробляти банкам, розміщуючи на одну ніч тимчасово вільні гроші на рахунках НБУ.

Ставки за іншими операціями НБУ з банками встановлені таким чином:

ставка за тримісячними депозитними сертифікатами дорівнюватиме обліковій ставці + 4% (тобто 20%);

за кредитами рефінансування – обліковій ставці + 6% (тобто 22%).

Отже, фактично рівні ставок за операціями НБУ з банками залишаться незмінними, зазначили в Нацбанку.

Нагадаємо, що облікова ставка визначає відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам, а від цього, відповідно, залежить те, під який відсоток банки надаватимуть кредити населенню та бізнесу, а також прийматимуть депозити.

НБУ знижує облікову ставку, коли немає причин очікувати інфляції. Підвищення ж облікової ставки навпаки відбувається тоді, коли країна зазнає потрясінь, економіка регресує і є передумови інфляції.

У червні 2022 року НБУ вперше від початку повномасштабної війни підвищив її з 10% одразу до 25% річних. І на цьому рівні вона трималася до липня 2023-го. Потім НБУ знизив облікову ставку з 25% до 22%, а у вересні – до 20%.

Крім того, як пише Forbes, Нацбанк покращив свій прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2,9% до 4,9%. Причини такого рішення – вища адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов, покращення оцінки врожаїв, розширення альтернативних шляхів експорту, суттєвіші обсяги бюджетних видатків.

У 2024 році НБУ прогнозує 3,6% зростання ВВП, попри збереження безпекових ризиків. Економічному зростанню сприятиме подальша розбудова альтернативних шляхів постачань та збереження м’якої фіскальної політики, що підтримуватиме споживчий попит, вважають у Нацбанку.

Також регулятор суттєво покращив прогноз інфляції (зростання цін) на 2023 рік – з 10,6% до 5,8%. Головна причина такого перегляду – вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін. Наступного року, за прогнозом НБУ, інфляція залишатиметься на однознаковому рівні, але дещо зросте – до 9,8%.

Крім того, за підсумками 2023 року Нацбанк очікує близько 45 млрд доларів міжнародної допомоги для України. За наявності достатнього і вчасного фінансування від партнерів НБУ зможе підтримувати резерви на рівні понад 40 млрд доларів, попри значні інтервенції для збереження стійкості валютного ринку.

Крім того, новий прогноз НБУ вже передбачає продовження війни щонайменше до кінця 2024 року. Серед інших ризиків для справдження прогнозу: недостатня міжнародна допомога, додаткові бюджетні потреби, руйнування портової та енергетичної інфраструктури, міграція.

Що таке облікова ставка