Національний банк України (НБУ) з 3 жовтня відмовився від фіксованого обмінного курсу, який діяв від початку війни. Водночас умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому сегменті ринку та формування банками карткового курсу не змінюються.

Як пояснили в Нацбанку, рішення перейти до керованої гнучкості обмінного курсу регулятор ухвалив з огляду на стійкий прогрес у зниженні інфляції, накопичення значного рівня міжнародних резервів, збільшення привабливості гривневих депозитів та облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Як пояснив регулятор, офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку.

«НБУ продовжить контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому, компенсуючи структурний дефіцит іноземної валюти. Завдяки цьому курс змінюватиметься в обидва боки. Водночас НБУ суттєво обмежуватиме ці коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення», – зазначається в повідомленні Національного банку.

Новий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку, сприятиме їх кращій адаптації до внутрішніх і зовнішніх шоків та зменшуватиме ризики накопичення валютних дисбалансів, які можуть генерувати тривале утримання фіксованого курсу.

Водночас курс на готівковому валютному ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, встановлюватиметься за тими ж правилами, що і раніше. Він працює в такому режимі вже майже півтора року, упродовж яких гривня як значно послаблювалася, так і суттєво зміцнювалася, наголосили в Нацбанку. Однак там додали, що продовжать докладати зусиль для сприяння належній роботі готівкового валютного ринку, зокрема мінімізуючи різницю між готівковим та офіційним курсами.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року, в день початку повномасштабного російського вторгнення, НБУ запровадив низку валютних обмежень, зокрема, встановив фіксований курс гривні щодо долара на рівні 29,25 грн/долар. Тоді у НБУ пояснювали, що такий курс діятиме до кінця війни. Також у квітні НБУ дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти, але за умови, що їхній курс не буде відрізнятися від фіксованого на понад 10%. Але вже у травні НБУ скасував цю вимогу і банки могли продавати іноземну валюту за своїм власним курсом.

У липні НБУ змінив фіксований курс до 36,56 грн/долар, через що курс гривні обвалився на 25%.

Як пояснили в Нацбанку, тривала фіксація обмінного курсу призводила б до накопичення ризиків для економіки та фінансової системи. Там додали, що з огляду на безпрецедентну невизначеність на початку повномасштабної війни запровадження такого режиму дало змогу забезпечити стабільну роботу фінансової системи, а також сприяло адаптації бізнесу та населення до повномасштабної війни. Водночас як свідчить український досвід, а також досвід багатьох інших країн, такий режим є оптимальним лише в обмеженій часовій перспективі. З часом він втрачає свою ефективність, призводить до накопичення валютних ризиків, посилення мікро- та макроекономічних дисбалансів. Усе це може послабити економіку та фінансову систему зараз і ускладнити відновлення ділової активності на етапі відбудови України, вважають у Національному банку.