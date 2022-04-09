До кінця війни Національний банк утримуватиме офіційний курс на рівні 29,25 грн за долар. Таким курс був у перший день повномасштабного вторгнення Росії. За словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, таку вартість гривні планують фіксувати щонайменше до закінчення воєнного стану. Про це він повідомив в спільному телемарафоні «Єдині новини».

Він зауважив, що відновлення стандартної роботи та валютної політики буде відбуватися поступово, щоб уникнути різких потрясінь.

«Після нашої перемоги ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу, поступово знімати адмінобмеження, скорочувати свою участь на ринку», – сказав Ніколайчук, інформує «Економічна правда».

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення Росії НБУ запровадив тимчасові обмеження на зняття готівки у банках. У кінці березня Нацбанк у понад три рази збільшив ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті. А 8 квітня стало відомо, що Нацбанк готовий послабити обмеження на обіг валюти.

У березні в інтерв’ю Forbes Сергій Ніколайчук повідомив, що завдяки макрофінансовій допомозі Заходу поточні резерви Національного банку перевищують довоєнні показники.