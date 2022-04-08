Нацбанк фіксує покращення ситуації на валютному ринку і готується незабаром розглянути деякі послаблення щодо валютообмінних операцій. Про це очільник Національного банку Кирило Шевченко розповів в інтерв’ю «Економічній правді».

«Ми в щоденному режимі отримуємо показники з ринку і розуміємо, що сьогодні різниця між офіційним курсом і курсом на чорному ринку не така, якою була на початку війни. Вона почала досить суттєво звужуватися», – розповів Шевченко.

З огляду на це, регулятор незабаром планує розглянути деякі послаблення щодо валютообмінних операцій.

Хоча, як зауважив очільник НБУ, частково послаблення вже є – розширення переліку транскордонних переказів для волонтерів, скорочення термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями.

«Ми хочемо пом’якшувати наші обмеження, зважаючи на стабільну роботу банківської системи», – розповів Шевченко.

Як наголосив голова регулятора, ввести обмеження досить легко, але скасовувати їх треба поступово. В умовах воєнного стану можливо саме поетапно послаблювати обмеження.