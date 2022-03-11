Обсяг арештованих золотовалютних резервів Центробанку РФ становить 415 мільярдів доларів. Міністерство економіки України спільно з урядами європейських держав шукають механізм передачі їх Україні в якості відшкодування збитків, завданих внаслідок російської агресії. Про це повідомляє LB.

За інформацією першого заступника міністра економіки Дениса Кудіна, уряди країн Заходу вже арештували 415 млрд доларів золотовалютних резервів Центробанку РФ.

«По суті, цієї суми достатньо, щоб перекрити оці прямі одноразові втрати. Ми розраховуємо, що у найближчий час спільно з урядами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином можуть надійти ці гроші Україні для відновлення і компенсацій», – пояснив Денис Кудін.

Він додав, що Росія після своєї капітуляції повинна буде виплатити українській стороні грошові і натуральні репарації.

За попередніми підрахунками, які озвучив радник президента України Олег Устенко, збитки України через військове вторгнення Росії становлять щонайменше 100 млрд доларів, повідомляє Interfax.

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