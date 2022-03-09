Держава допоможе українцям відбудувати пошкоджену нерухомість

У цифровому додатку «Дія» з’являться нові функції. Незабаром там буде доступна послуга єДокумент, а також відкривається реєстр втраченого та пошкодженого майна українців внаслідок дій російського агресора. Про це повідомив на вечірньому брифінгу 9 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Орієнтовно за тиждень у додатку «Дія» ми починаємо реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України. Кожен, хто залишився без даху над головою, кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в «Дії». Ми вже створили Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. І щойно війна буде завершена ми почнемо відновлювати все, що зруйнував ворог», — повідомив голова уряду.

Також в «Дії» з'явиться тимчасове цифрове посвідчення єДокумент. Ця функція насамперед потрібна тим людям, які втратили документи внаслідок російської агресії або не встигли взяти із собою через втечу з обстріляних міст.

«Він буде дуже гнучкий: міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. єДокумент автоматично буде доступний всім користувачам Дії», — пояснив Денис Шмигаль.

Також, за його словами, держава створює резерв продовольства, викупить зерно та інші запаси в обсягах річного споживання всією країною за кошти держбюджету. Це дозволить забезпечити країну достатньою кількістю продуктів харчування.