Українські банки продовжують працювати у звичному режимі, втім Національний банк України ввів деякі тимчасові обмеження щодо видачі готівки у великих розмірах та обміну валюти.

Національний банк оперативно ухвалив постанову у зв'язку із оголошенням воєнного стану. Так, банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі, безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень, а банкомати підкріплюються готівкою без обмежень.

За інформацією НБУ, 24 лютого 2022 року вводяться такі тимчасові обмеження:

призупинити роботу валютного ринку України, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами;

зафіксувати офіційний курс на 24 лютого 2022 року;

обмежити зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 000 грн в день, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання;

мобілізаційних планів, уряду та окремих дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій;

заборонити видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті;

увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів;

зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів держави, що здійснила збройну агресію проти України;

банкам-емітентам електронних грошей призупинити здійснення випуску електронних грошей.

Актуальний курс валют можна відстежувати на сайті НБУ.