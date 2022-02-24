НБУ запровадив тимчасові обмеження на зняття готівки у банках
Економіка — Катерина Родак, 0 0
0 0
До теми
Українські банки продовжують працювати у звичному режимі, втім Національний банк України ввів деякі тимчасові обмеження щодо видачі готівки у великих розмірах та обміну валюти.
Національний банк оперативно ухвалив постанову у зв'язку із оголошенням воєнного стану. Так, банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі, безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень, а банкомати підкріплюються готівкою без обмежень.
За інформацією НБУ, 24 лютого 2022 року вводяться такі тимчасові обмеження:
- призупинити роботу валютного ринку України, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами;
- зафіксувати офіційний курс на 24 лютого 2022 року;
- обмежити зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 000 грн в день, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання;
- мобілізаційних планів, уряду та окремих дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій;
- заборонити видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті;
- увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів;
- зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів держави, що здійснила збройну агресію проти України;
- банкам-емітентам електронних грошей призупинити здійснення випуску електронних грошей.
Актуальний курс валют можна відстежувати на сайті НБУ.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
ZAXID.NET