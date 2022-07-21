НБУ вважає, що зниження офіційного валютного курсу гривні дозволить підтримати стійкість економіки в умовах війни

Національний банк України з 9:00 21 липня скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% або на 7,25 грн – до 36,5686 грн за долар. Це пояснили зміною фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара до інших валют.

Як зазначили в Нацбанку, після зміни курсу він і надалі залишиться фіксованим.

«Фіксація курсу гривні на рівні 29,25 грн за 1 дол. США на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи. Механізм фіксації курсу є стабілізатором економіки в поточних умовах. Війна триває вже майже п'ять місяців, за які відбулися суттєві зміни в нашій та світовій економіці. В таких умовах офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань», – наголосили в НБУ.

НБУ вважає, що такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни.

За оцінками Національного банку, корекція обмінного курсу збільшить приплив і відповідно продаж валютної виручки експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування.

Умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому і безготівковому сегментах ринку залишаються незмінними. Продаж та купівля валюти банками за заявками клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку й надалі здійснюватиметься за курсом, який не може більш як на 1% відхилятися від офіційного. Курс продажу валюти в готівковому сегменті валютного ринку і надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому.

Як пише LIGA.NET, у четвер, 21 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти середи, зріс на 35 копійок і становить 36,33 грн. Курс продажу збільшився на 39 копійок і становить 37,23 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 34,1 грн, максимальний – 36,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 34,35 грн, максимальний – 40 грн.

Нагадаємо, з початку повномасштабного російського вторгнення НБУ встановив фіксований курс долара на рівні 29,25 грн за долар. Однак 21 травня НБУ скасував для банків обмеження курсу продажу готівкової валюти, який до того часу не міг відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Також НБУ з 21 травня дозволив банкам змінювати курс для тих, хто розраховується гривневими картками за кордоном.