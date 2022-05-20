Національний банк України (НБУ) з 21 травня 2022 року скасує обмеження на встановлення курсу, за яким банки можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

Як нагадали в Нацбанку, раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Також, за повідомленням прес-служби НБУ, скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

Крім того, Національний банк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі). Банківський регулятор пояснив це тим, що це дасть змогу знизити ризики непродуктивного відпливу капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а отже, – захистити міжнародні резерви України.

«Громадяни і надалі матимуть змогу знімати за кордоном готівку з валютних рахунків, відкритих в українських банках, у межах щоденного ліміту в 100 тис. грн. Зміни також не стосуються використання платіжних карток за кордоном для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг – більшість з них можна й надалі здійснювати без обмежень», – наголошується у повідомленні Національного банку України.

Крім того, банкам тимчасово заборонено:

переказувати кошти з метою надання кредитів нерезидентам (крім фінансових установ)

надавати кредити юридичним особам у національній валюті для погашення кредитів в іноземній валюті;

змінювати валюту виконання кредитних договорів, укладених з юридичними особами (крім банків), з іноземної валюти на гривню.

«Відповідні зміни також покликані обмежити можливості для непродуктивного відтоку капіталу та зберегти золотовалютні резерви на достатніх рівнях», – наголосили в НБУ.

Нагадаємо, раніше через воєнний стан НБУ заморозив офіційний курс долара на рівні 29,25 грн за долар.

Крім того, 24 лютого НБУ заборонив банкам продавати валюту, але 14 квітня скасував цю заборону. Водночас курс продажу не міг відхилятися від офіційного курсу НБУ більш ніж на 10%.