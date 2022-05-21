З 21 травня 2022 року банкам дозволено не обмежувати свої курси з продажу готівкової валюти

Національний банк України стверджує, що зняття обмежень готівкового курсу купівлі-продажу іноземних валют банками необхідний, аби обмежити спекуляції та зберегти міжнародні резерви. Про це йдеться у роз'ясненні ухваленого 20 травня рішення щодо обмежень на продаж валюти, яке оприлюднила прес-служба НБУ.

«Офіційний курс гривні до долара США залишається фіксованим – на рівні 29,25 грн/долар США. Фіксація обмінного курсу дає змогу стримати інфляційні процеси (через здешевлення критичного імпорту) та утримати під контролем інфляційні очікування. Незмінними також залишаються обмеження на встановлення курсу банками в безготівковому сегменті валютного ринку. Банки і надалі мають проводити операції з купівлі-продажу безготівкової валюти з клієнтами за курсом, що перебуває в діапазоні, де нижня межа – офіційний курс, а верхня – офіційний курс +1%», – уточнили в НБУ.

Як зазначили в Нацбанку, із 21 травня 2022 року банкам дозволено не обмежувати свої курси з продажу готівкової валюти.

«Це вирівняє умови для банків порівняно з обмінниками, що сприятиме підвищенню ефективності готівкового ринку та зменшенню коливань обмінного курсу на ньому», – уточнили в НБУ.

Національний банк України також із 21 травня зняв обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають з карток готівкову валюту. «Таким чином, НБУ створює можливості для зближення курсу конвертації валюти для громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, і курсу купівлі готівкової валюти для громадян, які залишаються в Україні», – резюмували в НБУ.

Як інформував ZAXID.NET, з 21 травня НБУ дозволив банкам не обмежувати свої курси з продажу готівкової валюти, а також зняв обмеження на курс, за яким банки списують з карток кошти в гривні для безготівкових розрахунків чи зняття коштів з карток за кордоном