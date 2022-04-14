Національний банк дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню з 14 квітня, повідомила прес-служба НБУ. Водночас банкам і надалі заборонено продавати фізичним особам валюту в безготівковій формі, тобто онлайн.

«Національний банк України з 14 квітня 2022 року дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню. Очікується, що відновлення продажу готівкової валюти банками сприятиме зменшенню можливостей для функціонування ринку нелегальних валютообмінних операцій та, відповідно, зниженню ризиків для громадян», – сказано в повідомленні.

Водночас для запобігання тиску на валютний ринок НБУ передбачив, що банк може продавати готівкову валюту клієнтам у межах різниці між загальним обсягом купівлі банком готівкової іноземної валюти та обсягом її продажу. Така різниця розраховуватиметься, починаючи з 13 квітня 2022 року.

Додатково визначено, що курс продажу готівкової валюти банками може відхилятися не більш як на 10% від офіційного курсу НБУ на день здійснення операції. Водночас, курс не може бути нижчим за офіційно встановлений.

У повідомленні НБУ наголошується, що продаж безготівкової валюти банками клієнтам–фізичним особам і надалі заборонений, за деякими винятками. Крім того, з метою недопущення неконтрольованого виведення капіталу за кордон Національний банк заборонив банкам достроково погашати кредити, які вони отримали від нерезидентів.

Нагадаємо, обмеження для банків на продаж валюти були введені у зв’язку з воєнним станом.