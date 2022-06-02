НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про підвищення розміру облікової ставки з 10% до 25%, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

«Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 25%», – сказав він на брифінгу в четвер, 2 червня, повідомив «Укрінформ».

Голова НБУ наголосив, що метою такого підвищення облікової ставки є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і, в результаті, посилення спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни.

За словами Шевченка, на початку повномасштабної агресії росії НБУ вирішив утриматися від ухвалення рішень щодо облікової ставки, оскільки тоді її зміна мала незначні шанси бути фактором стабілізації очікувань та стимулом для утримання гривневих активів. Водночас поступова адаптація економіки України та перехід від психологічного шоку до економічної логіки ухвалення рішень бізнесом та населенням вимагають зміни підходів до монетарної політики, зазначив очільник НБУ.

На його думку, зараз за відсутності належної винагороди за утримання гривневих активів посилилися загрози доларизації економіки та відповідної втрати ресурсу фінансовою системою.

Востаннє НБУ підвищував облікову ставку до 10% у січні.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка – один з основних індикаторів економіки. Це відсоток, під який НБУ надає кошти банкам і, відповідно, нижче якого комерційним банкам невигідно давати кредити клієнтам. Облікова ставка є чи не найголовнішим інструментом НБУ для впливу на інфляцію (зростання цін).

Завдяки зниженню ставки регулятор робить кредити доступнішими (бо відсоток за ними стає меншим), внаслідок чого банки починають видавати більше грошей, їх в економіці стає більше. А коли грошей більше – інфляція пришвидшується: грошей стає менше на депозитах, більше «на руках» і, відповідно, люди більше витрачають. А вища інфляція фактично призводить до знецінення гривні, бо за одну й ту саму суму зі зростанням цін можна купити менше товарів.

І все це працює навпаки тоді, коли ставка підвищується, кредити та депозити стають дорожчими, вони стимулюють населення більше заощаджувати. Врешті-решт грошей в економіці стає менше, й інфляція уповільнюється, пояснює «Громадське»