Національний банк України з 21 липня запровадив нові обмеження для безготівкових валютних операцій. Вони, зокрема, стосуються переказів, зняття і розрахунків гривневими картками за кордоном.

За інформацією НБУ, з 21 липня вводяться такі обмеження:

щомісячний ліміт на зняття готівки за кордоном, який становить 50 тис. грн на тиждень, тепер поділено на тижні: впродовж семи календарних днів можна зняти не більше 12,5 тис. грн в еквіваленті;

зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті);

установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті. Це обмеження не відчує переважна більшість громадян, які перебувають за кордоном, наголошується в повідомленні НБУ.

Водночас відтепер банкам дозволили відновити продаж безготівкової валюти за умови, що її буде розміщено на депозит. Мінімальний строк дії такого депозиту – щонайменше три місяці без права дострокового розірвання, а максимальний обсяг безготівкової валюти, який банк може продати одному клієнту, не може перевищувати 50 тис. грн в еквіваленті. Тобто, якщо курс долара становитиме 36,5 грн, то банк зможе продати одному клієнту не більше ніж 1369 доларів на місяць.

Нагадаємо, що 21 липня НБУ вперше з початку війни змінив офіційний курс долара з 29,25 грн/долар до 36,5 грн/долар.