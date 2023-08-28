Національний банк України з 29 серпня дозволить банкам продавати безготівкову іноземну валюту без підтвердження підстав або зобов’язань для такої операції. Про це 28 серпня повідомила прес-служба НБУ.

З 29 серпня банки зможуть продавати безготівкову іноземну валюту за встановленим ними курсом, щомісячний ліміт – 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку.

Також НБУ збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти для розміщення на депозит від трьох місяців. У НБУ пояснили, що хочуть збільшити попит на безготівкову іноземну валюту, щоб зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом.

Нагадаємо, Україна під час повномасштабної війни досягла рекордного показника золотовалютних резервів за всю історію незалежності. Найбільший показник до цього часу був у 2011 році, коли міжнародні валютні резерви сягнули 38,352 млрд доларів. Наразі показник золотовалютних резервів країни становить 38,999 млрд доларів.

Серед іншого, це пояснюється тим, що наприкінці березня 2023 року МВФ схвалив чотирирічну кредитну програму для України на 15,6 млрд доларів. Надані кошти мають допомогти Україні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі тривалої війни.