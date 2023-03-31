Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни. Про це 31 березня пише Reuters.

«Цей кредит є найбільшим для України з моменту повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року і першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка бере участь в активному конфлікті», – пише агентство.

Рішення формалізує угоду на рівні персоналу МВФ, досягнуту з Україною 21 березня. Очікується, що ця угода допоможе розблокувати масштабне фінансування України з боку міжнародних донорів і партнерів, включаючи Світовий банк та інших кредиторів.

«Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила пакет допомоги Україні на суму 15,6 млрд доларів, що стало остаточним рішенням про надання першої в історії організації позики країні, яка перебуває у стані війни», – додали журналісти Bloomberg.

Згодом президент України Володимир Зеленський у Twitter подякував МВФ за затвердження програми.

«Дякую МВФ та Кристаліні Георгієвій за затвердження нової чотирирічної програми підтримки України на загальну суму $15,6 млрд. Це важлива допомога в нашій боротьбі з агресією РФ», – зазнавчив Зеленський.

18 березня Міжнародний валютний фонд схвалив зміни до своїх правил кредитування, які дозволяють йому допомагати країнам, що стикаються з надзвичайно високою невизначеністю. До цього Фонд традиційно надавав позики лише тим країнам, які мають чіткий план погашення заборгованості, щоб забезпечити можливість продовження кредитування інших країн.