Після стабілізації економіки України кредитори запропонують вигідні умови виплат

Країни G7 погодились на відстрочення боргових виплат України, поки діє програма Міжнародного валютного фонду. Заборгованість заморозили до кінця дії програми МВФ, тобто до 2027 року.

Про відстрочення виплат повідомили у п'ятницю, 24 березня, у прес-службі канадського міністерства фінансів. На обговороенні щодо заморожування боргу були присутні всі країни G7, які погодились дати України відстрочення.

«Надання фінансових запевнень Групою кредиторів України передбачає продовження заморожування погашення заборгованості з 1 серпня 2022 року протягом періоду дії програми МВФ (2023-2027 рр), у відповідності до національного законодавства держав-кредиторів», – повідомили у прес-службі міністерства.

Після стабілізації економічної ситуації в Україні, або до закінчення програми МВФ, держави, які надали кредит, запровадять додаткові заходи, що полегшити кредитне навантаження на Україну.

Зазначимо, серед країн-кредиторів України присутні Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та США. Італія, яка також входить до G7, має лише статус країни-спостерігача, як і ще 14 країн.