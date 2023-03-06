Мінекономіки переглянуло макропрогноз на 2023 рік, погіршивши зростання ВВП України у 2023 році з 3,2% до 1%. Про це заявив заступник міністра економіки України Олексій Соболев, повідомляє «Економічна правда».

За його словами, прогноз змінився через припущення, що бойові дії триватимуть цілий рік. Попередній прогноз базувався на тому, що до середини літа активна фаза війни завершиться.

Також Соболєв розповів, що в Мінекономіки зменшили прогнози стосовно інфляції.

«Здається, ми пройшли пік інфляції – вона поступово починає знижуватися. Ми прогнозуємо, що вона з 26,6% у 2022 році зменшиться до 24%», – додав він.

Раніше Мінекономіки прогнозувало інфляцію на цей рік 28% – цей прогноз було закладено до закону про держбюджет на 2023 рік.

Зазначимо, що Європейський банк реконструкції та розвитку порівняно з вереснем 2022 року погіршив прогноз зростання економіки України з 8% до 1%. За оцінками ЄБРР, у 2023 році реальний обсяг виробництва в Україні стабілізується на рівні 70% від довоєнного рівня. МВФ прогнозує, що український ВВП у 2023 році зросте на 1%. Водночас інфляція становитиме близько 25%.