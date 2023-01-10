За підсумками 2022 року інфляція в Україні становила 26,6%. Про це повідомила Державна служба статистики.

Зазначається, що базова інфляція у грудні 2022 року знизилася до 0,8% з 1,3% у листопаді. Загалом за 2022 рік базова інфляція становила 22,6%. На споживчому ринку в грудні ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 0,7%.

На 2,5-0,9% зросли ціни на масло, молоко та молочні продукти, хліб, фрукти, овочі, безалкогольні напої, риба та продукти з риби. На 2,7-0,1% подешевшали продукти переробки зернових, яйця, цукор, м’ясо птиці, сало, свинина, рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%. Одяг і взуття подешевшали на 2,6%, зокрема, одяг – на 3,0%, взуття – на 2,4%. Ціни на транспорт зросли на 1,6% в основному через подорожчання палива та мастил на 3,1%.

Нагадаємо, що раніше Нацбанк прогнозував інфляцію за підсумками 2022 року на рівні понад 30%.