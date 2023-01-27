Перший транш може надійти в Україну вже у квітні 2023 року

Міжнародний валютний фонд у березні може затвердити нову програму фінансової підтримки України на суму 16 млрд доларів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

«МВФ вивчає можливість виділення Україні кількарічного пакету допомоги на загальну суму 16 мільярдів доларів, щоб покрити потреби країни й посприяти збільшенню іншого міжнародного фінансування, поки Київ намагається відбити російські сили», – вказано в повідомленні.

Уже в перший рік дії нової програми Україна може отримати від 5 до 7 млрд доларів, а перший транш «у найкращому разі» може надійти у квітні 2023 року.

Затвердження програми залежить від виконання кількох умов. Серед таких умов – погодження держав G7 та інших донорів і кредиторів України. Також сам МВФ має змінити свої правила надання позик країнам у стані війни. Також Україна має взяти на себе зобовʼязання щодо втілення певних узгоджених із фондом реформ.

Як повідомляв ZAXID.NET, впродовж 2023 року Європейська Комісія планує виплачувати Україні по 4,5 млрд євро кожного кварталу.

17 січня Європейський Союз надав Україні перший транш у розмірі 3 млрд євро у межах програми макрофінансової допомоги на 18 млрд євро.