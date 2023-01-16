Україна та ЄС підписали спільний меморандум, який передбачає надання Євросоюзом 18 мільярдів євро фінансової допомоги у 2023 році. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі 3 млрд євро. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн та Валдісу Домбровскісу. Це допоможе Україні надалі підтримувати макроекономічну стабільність», – зазначив Шмигаль.

Україна вже цього тижня отримає перший транш у розмірі 3 млрд євро у межах програми макрофінансової допомоги на 18 млрд євро.

Очікується, що всі пільгові позикові кошти будуть надходити до державного бюджету впродовж 2023 року рівномірними частинами з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.