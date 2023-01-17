Євросоюз 17 січня направив Україні 3 млрд євро. Це перший транш із загалом 18 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС. Про це заявила міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон перед засіданням Ради з економічних і фінансових питань.

«Сьогодні ми виплачуємо Україні перші 3 млрд євро із 18 млрд євро макрофінансової допомоги, чим я дуже пишаюся», – сказала вона.

Напередодні Україна та ЄС підписали меморандум, який передбачає виплату 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році. Кредити матимуть 10-річний пільговий період. Держави-члени ЄС покриватимуть основну частину процентних витрат коштом зовнішніх цільових доходів.

Ця довгострокова позика надається на пільгових умовах, але за умови проведення реформ. Україна має здійснити реформи у сферах верховенства права, управління, боротьби з шахрайством і корупцією.

Допомога покриватиме основні державні послуги, роботу лікарень, шкіл, забезпечення житлом, та має допомогти зберегти макроекономічну стабільність України й відновити інфраструктуру.