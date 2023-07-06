Наразі на рахунку України перебуває майже 39 млрд доларів резервів

Україна під час повномасштабної війни досягла рекордного показника золотовалютних резервів за всю історію незалежності. Завдяки міжнародній підтримці резерви України сягнули майже 39 млрд доларів, повідомив у четвер, 6 липня, голова Національного банку України Андрій Пишний.

Найбільший показник до цього часу був у 2011 році, коли міжнародні валютні резерви сягнули 38,352 млрд доларів. Наразі показник золотовалютних резервів країни становить 38,999 млрд доларів.

«Рекордний показник за всю історію незалежної України. Неймовірний результат для країни в умовах повномасштабної війни. Україна сьогодні – це унікальний приклад держави, яка змогла згуртувати навколо себе глобальний периметр підтримки. Залученість міжнародних партнерів – надпотужна, а обсяги зовнішнього фінансування – історичні», – повідомив Андрій Пишний.

За його словами, підтримка міжнародних партнерів та Міжнародного валютного фонду чітко вивірена та розрахована на спроможність України забезпечити ефективність фінансового сектору. Міжнародні транші дозволяють підтримувати економіку та виконувати поставлені зобов'язання та реформи.

Андрій Пишний повідомив, що за червень на рахунки України надійшло 3,64 млрд доларів від союзників, зокрема:

1,6 млрд доларів від Євросоюзу;

1,2 млрд доларів від США;

69 млн доларів від Світового банку;

15 млн доларів від Фінляндії.

Окрім того, Україна отримала вже другий транш від МВФ за програмою розширеного фінансування після її перегляду. У МВФ заявили, що попри війну економіка України після різкого спаду 2022 року «демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося».

Нагадаємо, наприкінці березня 2023 року МВФ схвалив чотирирічну кредитну програму для України на 15,6 млрд доларів. Надані кошти мають допомогти Україні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі тривалої війни. Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення МВФ та подякував за затвердження програми. Він зазначив, що кредитна програма є важливою допомогою Україні у боротьбі з Росією.