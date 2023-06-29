Виконавча рада МВФ у четвер, 29 червня, переглянула програму розширеного фінансування України та оголосила, що Київ може отримати новий транш у сумі близько 890 млн доларів США. Про це пише «Економічна правда» з посиланням на відповідну заяву МВФ.

У МВФ наголосили, що попри війну економіка України після різкого спаду 2022 року «демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося», а прогноз зростання ВВП 2023 року підвищився до 1−3%.

Влада України досягла значного прогресу у виконанні своїх зобов’язань у рамках EFF (програми розширеного фінансування) і виконала всі структурні маяки до кінця червня, стверджують у фонді.

«Завершення першого перегляду дає змогу офіційним органам негайно отримати суму в розмірі… близько 890 млн доларів США», – сказано в повідомленні.

Зазначимо, що раніше виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування за механізмом розширеного фінансування (EFF) в розмірі 15,6 млрд доларів для України. Кошти від МВФ допоможуть уряду України профінансувати всі критичні видатки та зберегти макрофінансову стабільність. Рішення Виконавчої ради дозволяє негайно виділити близько 2,7 млрд доларів. Загалом цього року Україна може отримати від МВФ три транші на загальну суму 4,5 млрд дол.