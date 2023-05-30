Міжнародний валютний фонд покращив свій прогноз щодо зростання української економіки у 2023 році з -3%/+1% до +1/+3%. Про це повідомив голова місії МВФ Гевін Грей, пише Укрінформ.

За його словами, українська економіка показала неймовірну стійкість – економічна активність у першому кварталі зросла, енергетична інфраструктура відновилася після атак, валютний ринок стабілізувався, а інфляція почала знижуватися.

«Ми очікуємо сильніше відновлення, оскільки економіка поступово адаптується до умов війни», – повідомив Грей. Водночас, він додав, що перспективи залишаються дуже невизначеними, оскільки війна продовжується. Місія МВФ встановила, що загалом макроекономічну та фінансову стабільність в країні було збережено «завдяки виваженій політиці, а також безперервній та своєчасній зовнішній підтримці». Проте, залишаються серйозні проблеми.

Зокрема, бюджетний дефіцит має все ще дуже високий рівень, що тягне за собою тривалі потреби у значному фінансуванні, що досі покривається зовнішніми грантами та дуже пільговими позиками. Водночас забезпечення основних функцій держави в умовах фінансових обмежень вимагатиме від влади складних політичних компромісів.

Зазначимо, що за підсумками роботи місії МВФ у Відні Україна досягла угоди на рівні персоналу про отримання другого траншу у розмірі 900 млн доларів. Цю угоду ще має затвердити правління МВФ. Очікується, що відповідне рішення буде ухвалено найближчими тижнями. Нагадаємо, що місія МВФ почала роботу у Відні 23 травня. До роботи місії були залучені керівництво НБУ та Міністерства фінансів.