За чотири роки МВФ планує виділити Україні 15,6 млрд доларів

В Україні розпочала свою роботу місія Міжнародного валютного фонду, яка проаналізує економічну та фінансову ситуацію. Про це повідомив у вівторок, 23 травня, постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян в заяві на сайті МВФ.

Він повідомив, що від сьогодні місія МВФ працюватиме над оцінкою прогресу України в економічному та фінансовому плані. Аналіз відбуватиметься на тлі участі України у чотирирічній програмі розширеного фінансування МВФ.

«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорення заходів у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)», – повідомив Ваграм Степанян.

Представники місії МВФ оцінюватимуть результати України щодо виконання умов Фонду для фінансування. Місія покликана уточнити перспективи та ризики для економіки України, а також перевірить виконання політичних зобов'язань.

Нагадаємо, 3 квітня Україна отримала перший транш від МВФ на 2,7 млрд доларів. Він є частиною програми чотирирічного фінансування МВФ. Загалом за чотири роки МВФ затвердив виділення 15, 6 млрд доларів.