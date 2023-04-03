Україна перебуває на початку нового етапу співпраці як із МВФ, так і з країнами-партнерами

До держбюджету України у понеділок, 3 квітня, надійшов перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів США від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомило Міністерство фінансів України.

«Сьогодні Україна отримала перший транш за новою програмою від МВФ. Завдяки наданим коштам ми спроможні й надалі зберігати економічну стабільність в Україні, а також забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету», – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, що 31 березня Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) для України в розмірі 15,6 млрд доларів.

Зі свого боку уряд України зобов’язується зміцнювати політики, які підтримують фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність; підтримувати економічне відновлення з одночасним покращенням управління та зміцненням інституцій задля сприяння довгостроковому зростанню на шляху післявоєнної відбудови України та її євроінтеграції.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що це винятковий випадок надання програми МВФ країні, що воює.

«Програма EFF значно посилить економіку та фінансову систему, водночас сприятиме мобілізації додаткових фінансових ресурсів від донорів», – пояснив Марченко.

За його словами, Україна перебуває на початку нового етапу співпраці як із МВФ, так і з країнами-партнерами.