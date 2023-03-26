Друк грошей продовжувався, щоб підтримувати оборону України

Україна припиняє здійснювати монетарне фінансування економіки, щоб забезпечувати країну під час війни з Росією. Йдеться про друк готівки, який є небезпечним для макрофінансової стабільності України.

Про припинення друку повідомив у неділю, 26 березня, голова Національного банку України Андрій Пишний у розмові з виданням Financial Times. Голова НБУ пояснив, що друк грошей створив серйозні ризики для стабільності України. Щоб покрити дефіцит бюджету, велика частина з якого йшла на забезпечення оборони, НБУ друкував мільярди гривень.

Відмова від друку нової готівки зумовлена отриманням кредиту на 15,6 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду. Угода з МВФ передбачала припинення друку грошей.

«Припинення монетарного фінансування, використання внутрішніх ринків облігацій та заходи зі збільшення податкових надходжень були жорстко прописані в угоді з МВФ», – розповіли у виданні.

Андрій Пишний зазначив, що жорсткіші резервні вимоги допоможуть Україні повернутися до плаваючого обмінного курсу, а угода з МВФ зможе забезпечити Україні допомогу від коаліції донорів, які зможуть виділити приблизно 40 млрд доларів.

Нагадаємо, 25 березня країни G7 погодилися відстрочити боргові виплати України до завершення програми МВФ. Україна може не виплачувати борги до 2027 року. Після стабілізації економічної ситуації в Україні, або до закінчення програми МВФ, держави, які надали кредит, пообіцяли запровадити додаткові заходи, щоб полегшити кредитне навантаження на Україну.