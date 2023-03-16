Нацбанк України зберіг облікову ставку на рівні 25% і запровадив комплекс додаткових заходів для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення. Про це йдеться у оприлюдненому 16 березня повідомленні на сайті НБУ.

Інфляція на початку 2023 року сповільнюється швидше, ніж очікував Національний банк, але все ще залишається високою. Цьому сприяли збільшення пропозиції продовольства та пального, швидке відновлення енергетичної системи після атак Росії та слабший споживчий попит.

В НБУ очікують, що зростання привабливості строкових депозитів у гривні на тлі зниження готівкового курсу, спонукатиме вкладників нарощувати заощадження в гривні. Це посилить стійкість валютного ринку та захистить міжнародні резерви та матиме позитивний вплив на курсові та інфляційні очікування.

Значний обсяг коштів населення зберігається на поточних рахунках банків і це генерує додаткові ризики для макрофінансової стабільності, особливо за умови подальшого пом’якшення адміністративних обмежень.

«У найбільших банках, які, зокрема, користуються неконкурентними перевагами отримання ліквідності, гривневі ставки залишаються недостатньо привабливими для вкладників з огляду на високий рівень поточної та очікуваної інфляції», – зазначають в НБУ.

Щоб заохочити банки підвищувати ставки за строковими депозитами, Нацбанк запроваджує комплекс додаткових заходів.

З 7 квітня 2023 року НБУ запроваджує тримісячний депозитний сертифікат під фіксовану ставку на рівні облікової ставки 25%. Банки зможуть розміщувати кошти в таких сертифікатах залежно від обсягу гривневих депозитів населення з початковим терміном розміщення від трьох місяців. Перший тендер із розміщення депсертифікатів строком до трьох місяців заплановане на 7 квітня 2023 року. НБУ планує використовувати цей інструмент щонайменше протягом року.

Також НБУ знижує ставку за депозитним сертифікатом овернайт до 20%. З 11 травня 2023 року пільгові нормативи формування банками обов’язкових резервів за строковими коштами на рахунках фізосіб становитимусть у гривні (0%) та іноземній валютах (10%) та поширюватимуться лише на депозити з початковим строком від трьох місяців.

Серед ризиків, що можуть мати негативний вплив на інфляційну динаміку НБУ вбачає:

тривалість та інтенсивність бойових дій;

подальше руйнування об’єктів критичної інфраструктури;

додаткові бюджетні потреби і значні квазіфіскальні дефіцити в енергетичній сфері;

ускладнення чи припинення роботи «зернового коридору»;

передчасне пом’якшення монетарної політики провідними центральними банками.

Міжнародна фінансова допомога залишатиметься основним джерелом покриття дефіцитів держбюджету та платіжного балансу. Враховуючи потенційні надходження коштів від міжнародних партнерів, у тому числі від МВФ, та подальшу активізацію ринку внутрішніх боргових запозичень, бюджетні потреби у 2023 році будуть повністю профінансовані без монетизації дефіциту бюджету.

Облікова ставка – це показник, що визначає відсоток, під який Нацбанк надає кредити комерційним банкам. Від нього залежать відсоток, під який банки надаватимуть кредити, та депозити фізичним особам, а також бізнесу.