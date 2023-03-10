У лютому інфляція на споживчому ринку сповільнилася до 24,9%, порівняно з аналогічним періодом у 2022 році. Це призвело до зниження цін на деякі продукти. Про це повідомила Державна служба статистики.

Зазначається, що інфляція в лютому, порівнюючи з січнем, становила 0,7%, з початку року – 1,5%. Базова інфляція у лютому відносно січня була на рівні 0,5%, з початку року – 1,2%.

На споживчому ринку в лютому ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1,5%. Найбільше (на 13,9%) подорожчали овочі.

Динаміка зміни цін

На 0,4–1,4% зросли ціни на фрукти, м'ясо птиці, рибу та рибні продукти, хліб, молоко та молочні продукти, макаронні вироби, безалкогольні напої.

На 0,4-2,3% подешевшали продукти зернових, яйця, рис, сало, яловичина, свинина, олія.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,1%, зокрема на тютюн – на 1,4%, алкоголь – на 0,9%.

Одяг та взуття подешевшали на 3,2%: зокрема на одяг – на 3,2%, взуття – на 3,1%.

У галузі охорони здоров'я ціни зросли на 0,8%, що спричинено подорожчанням амбулаторних послуг та послуг лікарень на 1,6%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,7% через здешевшання пального та мастил на 5,3%. Подешевшав також проїзд у залізничному пасажирському транспорті на 1,5%.