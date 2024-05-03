Мобільні телефони виявили в багажному відділенні

25-річна мешканка Львівщини намагалася ввезти в Україну мобільні телефони на понад 1,2 млн грн. Контрабанду виявили працівники митниці у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув». Про це повідомляє Львівська митниця.

Зазначається, що у п’ятницю вночі, 3 травня, в пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» із Республіки Польща прибув мікроавтобус Ford Transit. Для проходження митного контролю водійка, 25-річна мешканка Львівщини, обрала смугу «зелений коридор». Однак під час огляду авто працівники митниці виявили в багажному відділенні 200 мобільних телефонів Xiaomi (модель Redmi). Орієнтовна вартість товару – понад 1,2 млн грн.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, відповідно до ч. 2 ст. 471 (Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами) МКУ. За таке порушення передбачений штраф – 30 відсотків вартості цих товарів. Мобільні телефони тимчасово вилучили.