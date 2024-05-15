Личаківський районний суд Львова виніс вирок старшому солдату, який через необережне поводження зі зброєю застрелив 46-річного полковника Володимира Сухолиткого у Львові. Суд призначив солдату п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. Родичі загиблого оскаржуватимуть вирок в апеляції.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі у травні 2024 року, випадок трапився у листопаді 2022 року на території однієї з військових частин у Львові, коли були заплановані заняття з вогневої підготовки на полігоні і військові готувались до стрільб. Вранці 19 листопада обвинувачений разом із іншими військовослужбовцями фінансово-економічної служби військової частини отримали ящик зі зброєю та набоями, і принесли його у один з службових кабінетів.

За даними слідства, обвинувачуваний, перебуваючи у службовому кабінеті, взяв до рук пістолет ТТ іншого військовослужбовця – 46-річного полковника цієї військової частини Володимира Сухолиткого, який також перебував в кабінеті. Слідство стверджує, що солдат не перевірив наявність магазину в пістолеті, зарядив його та, повертаючись до полковника, вистрелив у нього – полковник помер через поранення у живіт. У вироку вказано, що солдат порушив правила поводження зі зброєю та вистрелив у полковника через необережність.

У суді обвинувачений визнав свою провину та заявив, що полковник дав йому свій пістолет для перевірки. Після цього солдат підійшов до іншого військового та показав йому пістолет, обернувся і «з невідомих йому причин в цей час пролунав постріл та куля вилетіла в сторону полковника, який стояв біля свого столу».

«Як опинився патрон в пістолеті йому не відомо, оскільки зброя, магазини до неї та набої завжди знаходились окремо. Зазначив, що пістолети були лише у офіцерів, в інших військовослужбовців автомати. З пістолета він ніколи не стріляв, а лише його чистив. У вчиненому обвинувачений розкаявся і просить суворо його не карати. В судовому засіданні попросив вибачення у потерпілих та жалкує, що так сталось», – цитують покази обвинуваченого у вироку суду.

Щодо солдата порушили кримінальну справу за ч.2 ст.414 ККУ (порушення правил поводження зі зброєю). Справу розглянув суддя Роман Головатий, який дослідив усі матеріали та визнав обвинуваченого винним у порушенні правил поводження зі зброєю, що спричинило смерть потерпілого. Йому призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. Суддя врахував «щире каяття солдата та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення».

Дружина загиблого полковника Ольга Сухолитка розповіла ZAXID.NET, що не погоджується із винесеним вироком та подаватиме апеляцію. Родичі полковника не бачили щирого каяття обвинуваченого та розповідають, що він до кінця розгляду справи у суді не визнавав, що натискав на курок. За словами Ольги Сухолиткої, солдат стверджує, що зброю йому дав полковник, але слідство довело, що такого дозволу він не отримував. Завдану шкоду обвинувачений потерпілим не відшкодовував.