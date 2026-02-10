Львівський апеляційний суд 9 лютого призначив три роки ув’язнення для 56-річного солдата, який ненавмисно вбив полковника Володимира Сухолиткого у Львові. Про вирок суду ZAXID.NET повідомив син загиблого.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, випадок трапився у листопаді 2022 року на території однієї з військових частин у Львові, коли були заплановані заняття з вогневої підготовки на полігоні і військові готувались до стрільб. Вранці 19 листопада обвинувачений Юрій К. разом із іншими військовослужбовцями фінансово-економічної служби військової частини отримали ящик зі зброєю та набоями, і принесли його у один з службових кабінетів.

Солдат Юрій К. у кабінеті полковника Володимира Сухолиткого взяв пістолет, який належав полковнику, не перевірив наявність набоїв і натиснув на спусковий гачок. Потерпілий отримав вогнепальне кульове поранення живота та загинув. Щодо солдата порушили кримінальну справу за ч.2 ст.414 ККУ (порушення правил поводження зі зброєю).

У 2024 році цю справу розглянув Личаківський райсуд Львова. У суді обвинувачений заявив, що полковник дав йому свій пістолет для перевірки. Після цього солдат підійшов до іншого військового та показав йому пістолет, обернувся і «з невідомих йому причин в цей час пролунав постріл та куля вилетіла в сторону полковника, який стояв біля свого столу».

Юрію К. призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. Львівський апеляційний суд 18 жовтня 2024 року залишив вирок без змін. Рідні загиблого вважали вирок занадто м’яким і наполягали на реальному покаранні.

У квітні 2025 року Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду вирішив, що Юрія К. необґрунтовано звільнили від покарання. Колегія суддів скерувала справу на новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

У апеляційній скарзі адвокат сім’ї загиблого полковника зазначав, що ухвалюючи вирок Личаківський райсуд Львова не взяв до уваги позицію потерпілих та їх представника щодо строку покарання і відбування такого в умовах ізоляції від суспільства і відмовляючи у задоволенні цивільних позовів, не врахував висновку Верховного Суду.

«Звільняючи обвинуваченого від відбування покарання із випробовуванням, суд не врахував, що Юрій К. вчинив тяжкий злочин в умовах воєнного стану, пов'язаний із порушенням правил поводження зі зброєю у день проведення навчальних стрільб, натомість, мав досконало володіти правилами поводження, що свідчить про підвищений ступінь суспільної небезпеки злочину, а відтак, застосування випробовування не сприятиме запобіганню вчиненню нових злочинів», – вказано у апеляційній скарзі.

Адвокат також заявляв, що вирок суду ухвалено із неправильним застосування закону України про кримінальну відповідальність, істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

«Висновки суду викладені у вироку, в тому числі щодо наявності щирого каяття та активного сприяння розкриттю кримінального правопорушення, і про передачу потерпілим зброї обвинуваченому, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження», – вважає представник потерпілих.

Колегія суддів у складі Ірини Партики, Ліліани Гончарук, Тетяни Урдюк 9 лютого скасувала вирок Личаківського райсуду у частині призначення покарання та вирішення цивільного позову. Юрію К. призначили три роки тюрми, судді також вирішили призначити новий розгляд цивільних позовів у суді першої інстанції.

Рішення апеляційного суду набирає чинності з моменту проголошення і може бути оскаржене у касаційному порядку.