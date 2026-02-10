За контрабанду шкурок бобрів оштрафували директора відомої хутрової фабрики на Закарпатті
Керівнику Хустської фабрики фетрових виробів призначили 280 тис. грн штрафу
Ужгородський міськрайонний суд визнав директора Хустської фабрики фетрових виробів Андрія Коміренка винним у контрабанді 6 тонн шкурок бобрів і призначив йому 280,5 тис. грн штрафу.
Вирок винесли 2 лютого. Йдеться про інцидент, який стався на Закарпатській митниці у жовтні 2025 року. У пункті пропуску «Ужгород» зупинили вантажівку, яка везла понад 10 тис. хутрових шкурок бобрів, із заявленою вартістю у 100 тис. доларів.
Як виявилося, директор ТОВ «Торговий дім «Хустська фабрика фетрових виробів» Андрій Коміренко подав митниці документи з недостовірною інформацією, свідомо занизивши вартість товару, яка, згідно з декларацією на імпорт Служби рибних продуктів та дикої природи США, становила понад 248 тис. доларів.
Керівник компанії уклав з прокурором угоду про визнання вини. Суддя Віктор Данко визнав бізнесмена винним у контрабанді і призначив йому 280,5 тис. грн штрафу. Вилучені 59 мішків з хутром бобра мають повернути американській компанії KMZ для розмитнення. На вирок можуть подати апеляцію.