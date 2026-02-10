Вантажівку з 10 тис. шкурок бобрів зупинили на українсько-словацькому кордоні

Ужгородський міськрайонний суд визнав директора Хустської фабрики фетрових виробів Андрія Коміренка винним у контрабанді 6 тонн шкурок бобрів і призначив йому 280,5 тис. грн штрафу.

Вирок винесли 2 лютого. Йдеться про інцидент, який стався на Закарпатській митниці у жовтні 2025 року. У пункті пропуску «Ужгород» зупинили вантажівку, яка везла понад 10 тис. хутрових шкурок бобрів, із заявленою вартістю у 100 тис. доларів.

Як виявилося, директор ТОВ «Торговий дім «Хустська фабрика фетрових виробів» Андрій Коміренко подав митниці документи з недостовірною інформацією, свідомо занизивши вартість товару, яка, згідно з декларацією на імпорт Служби рибних продуктів та дикої природи США, становила понад 248 тис. доларів.

Керівник компанії уклав з прокурором угоду про визнання вини. Суддя Віктор Данко визнав бізнесмена винним у контрабанді і призначив йому 280,5 тис. грн штрафу. Вилучені 59 мішків з хутром бобра мають повернути американській компанії KMZ для розмитнення. На вирок можуть подати апеляцію.